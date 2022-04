Dois feridos após disparos da PSP em Loures

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Dois homens sofreram ferimentos nas pernas esta quinta-feira em Camarate, Loures, após disparos de balas de borracha por agentes da PSP, recebidos com hostilidade, no âmbito de um caso de violência doméstica, disse fonte policial.







A PSP também fez "alguns disparos", no sentido de proteger a restante população e os próprios polícias.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) explicou à Lusa que agentes da PSP deslocaram-se na quinta-feira à noite a uma residência em Camarate, no concelho de Loures, distrito de Lisboa, numa situação "típica de violência doméstica" para a retirada de bens, onde foram recebidos "de forma hostil" pelos suspeitos e outros acompanhantes."Tendo [os suspeitos e restantes envolvidos] reagido de forma mais ou menos violenta à aproximação dos elementos policiais, houve a necessidade, para salvaguardar quer a integridade física dos elementos policiais, quer da própria testemunha que os acompanhava, de fazer recurso ao uso da shotgun com balas de borracha", referiu a mesma fonte.Num primeiro momento, os agentes da PSP dispararam para o ar, e de seguida "houve a necessidade de efetuar disparos, já não para o ar, que atingiram dois cidadãos nos membros inferiores, sem qualquer gravidade".O Cometlis adiantou que foram de imediato garantidos os socorros aos dois cidadãos, levados para o hospital por precaução.A força policial referiu que na sequência desta ocorrência deverão resultar três detenções.