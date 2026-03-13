Diretor do São Luiz acumula Bairro Alto e Anabela Valente vai dirigir Aljube

A Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) revelou que "os restantes dirigentes dos equipamentos culturais serão reconduzidos nos respetivos nos cargos".

O até aqui diretor do Teatro Municipal São Luiz, Miguel Loureiro, vai acumular funções como diretor do Teatro do Bairro Alto, enquanto o Museu do Aljube vai ser dirigido por Anabela Valente, anunciou esta sexta-feira a empresa municipal de Cultura de Lisboa.



Peça no Teatro São Luiz fotos d.r.

Em comunicado, a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) revelou que "os restantes dirigentes dos equipamentos culturais serão reconduzidos nos respetivos nos cargos".

No mesmo documento, a EGEAC refere que Anabela Valente, que substitui Rita Rato na direção do Museu do Aljube -- Resistência e Liberdade, estava destacada na EGEAC, depois de ter sido vogal do conselho de administração do Museu Nacional Ferroviário e anterior coordenadora do Gabinete de Estudos Olissiponenses.

Na direção do São Luiz desde 2023, Miguel Loureiro passa, assim, a dirigir também o Teatro do Bairro Alto, na sequência da não recondução de Francisco Frazão, anunciada pelo próprio esta semana e que tem levado a múltiplas reações de lamento e condenação junto do setor.

Ainda hoje, num artigo de opinião no jornal Público intitulado "Esta cidade ainda tem este teatro?", o antigo diretor do Teatro Nacional D. Maria II Tiago Rodrigues escrevia que "a falta de respostas e explicações" sobre a saída de Frazão abria a porta "a uma interpretação gravíssima deste afastamento de Francisco Frazão: a de um saneamento político do diretor e de todo o projeto por pressão interna da extrema-direita no município".