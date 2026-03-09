Ricardo Neves-Neves estreia "Uma ideia genial" no Teatro Maria Matos em Lisboa

A peça, com Ana Guiomar, Cristóvão Campos, Ruben Madureira e Sandra Faleiro no elenco, é uma comédia sobre "coincidências inesperadas" em que nunca se sabe bem "quem é quem", descreve o encenador.

A nova encenação de Ricardo Neves-Neves é uma espécie de comédia de enganos

A nova encenação de Ricardo Neves-Neves é uma espécie de comédia de enganos Pedro Catarino / Sábado

"Uma ideia genial", comédia do ator e dramaturgo francês Sébastian Castro, um dos mais premiados êxitos dos palcos gauleses nos últimos anos, estreia-se no próximo dia 18, no Teatro Maria Matos, em Lisboa, com encenação de Ricardo Neves-Neves.

Para o encenador, em declarações à agência Lusa, Uma ideia genial é uma "comédia de portas", uma daquelas plenas de mal-entendidos, marcada pela entrada e saída constante de personagens, semelhante às de Eugène Labiche, autor que satirizou a burguesia francesa do século XIX, em peças como Um chapéu de palha de Itália, A escolha de um genro e Dois refinados malandros.

A história de Uma ideia genial inicia-se com um casal que está à procura de uma casa para viver e encontra um agente imobiliário que desperta uma certa atenção na mulher de Alberto, explicou o encenador à agência Lusa.

Alberto, que fica desconfiado de que algo se passa entre a mulher e o agente imobiliário, um dia encontra, por mero acaso, um sósia deste num comboio.

O marido prepara então uma "armadilha" à mulher e contrata o sósia para se fazer passar pelo agente e perceber assim se entre ambos "existe ou não algum caso".

"Dentro desta pouca probabilidade de encontrar um sósia muito por acaso no comboio, fica a saber que esse sósia ainda tem um irmão gémeo", acrescentou Ricardo Neves-Neves, o que leva três pessoas "iguais" para palco.

Na casa começam, então, a aparecer três personagens que confundem todos, do proprietário ao espetador, frisou Ricardo Neves-Neves.

Uma ideia genial, escrita pelo autor francês Sébastien Castro, em 2022, "tem uma certa engenharia labiríntica de não se perceber bem quem é a personagem que transita de um lado para o outro ", afirmou Neves-Neves.

Para o encenador, esta comédia francesa é "um bocadinho como aquelas 'comédias de portas' de Labiche", porque "existe esta estrutura de estarmos sempre neste equívoco sobre quem é quem", frisou.

A ideia de pôr Uma ideia genial em palco foi de Sandra Faria, responsável da Força de Produção (que gere o Teatro Maria Matos), depois de a ter visto em Paris e de o texto ter conquistado dois prémios Molière em 2023, um deles de Melhor Comédia, acrescentou o encenador (o outro prémio Molière distinguiu a atriz Agnès Boury, que também fez parte da equipa de encenação).

A história explora várias "coincidências inesperadas", através do "absurdo" de uma ideia "que parecia genial", concluiu Neves-Neves à Lusa.

Em França, desde a estreia, em 2022, "Uma ideia genial" regressa recorrentemente a cena, predominando as avaliações mais altas do público, nas plataformas de venda de bilhetes.

A interpretar a peça estão Ana Guiomar, Cristóvão Campos, Ruben Madureira e Sandra Faleiro.

Com tradução de Ana Sampaio, cenário de Catarina Amaro, figurinos de Rafaela Mapril, desenho de luz de Rui Seabra, música de Carincur, e assistência de encenação de João Guimarães, Uma ideia genial fica em cena no Teatro Maria Matos até 19 de abril, com sessões às terças, quintas, sextas-feiras e sábados, às 21h, e, aos domingos, às 17h.

Na véspera da estreia há um ensaio solidário cuja receita reverte a favor da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social da Região da Marinha Grande (Adeser), destinado à reconstrução e recuperação de zonas devastadas pelas recentes cheias.