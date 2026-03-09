Sábado – Pense por si

Ricardo Neves-Neves estreia "Uma ideia genial" no Teatro Maria Matos em Lisboa

A peça, com Ana Guiomar, Cristóvão Campos, Ruben Madureira e Sandra Faleiro no elenco, é uma comédia sobre "coincidências inesperadas" em que nunca se sabe bem "quem é quem", descreve o encenador.

Lusa 09 de março de 2026 às 14:59
A nova encenação de Ricardo Neves-Neves é uma espécie de comédia de enganos
"Uma ideia genial", comédia do ator e dramaturgo francês Sébastian Castro, um dos mais premiados êxitos dos palcos gauleses nos últimos anos, estreia-se no próximo dia 18, no Teatro Maria Matos, em Lisboa, com encenação de Ricardo Neves-Neves.

Para o encenador, em declarações à agência Lusa, Uma ideia genial é uma "comédia de portas", uma daquelas plenas de mal-entendidos, marcada pela entrada e saída constante de personagens, semelhante às de Eugène Labiche, autor que satirizou a burguesia francesa do século XIX, em peças como Um chapéu de palha de Itália, A escolha de um genro e Dois refinados malandros.

A história de Uma ideia genial inicia-se com um casal que está à procura de uma casa para viver e encontra um agente imobiliário que desperta uma certa atenção na mulher de Alberto, explicou o encenador à agência Lusa.

Alberto, que fica desconfiado de que algo se passa entre a mulher e o agente imobiliário, um dia encontra, por mero acaso, um sósia deste num comboio.

O marido prepara então uma "armadilha" à mulher e contrata o sósia para se fazer passar pelo agente e perceber assim se entre ambos "existe ou não algum caso".

"Dentro desta pouca probabilidade de encontrar um sósia muito por acaso no comboio, fica a saber que esse sósia ainda tem um irmão gémeo", acrescentou Ricardo Neves-Neves, o que leva três pessoas "iguais" para palco.

Na casa começam, então, a aparecer três personagens que confundem todos, do proprietário ao espetador, frisou Ricardo Neves-Neves.

Ricardo Neves-Neves estreia peça com Ana Guiomar no Teatro Maria Matos, em Lisboa.
Uma ideia genial, escrita pelo autor francês Sébastien Castro, em 2022, "tem uma certa engenharia labiríntica de não se perceber bem quem é a personagem que transita de um lado para o outro ", afirmou Neves-Neves.

Para o encenador, esta comédia francesa é "um bocadinho como aquelas 'comédias de portas' de Labiche", porque "existe esta estrutura de estarmos sempre neste equívoco sobre quem é quem", frisou.

A ideia de pôr Uma ideia genial em palco foi de Sandra Faria, responsável da Força de Produção (que gere o Teatro Maria Matos), depois de a ter visto em Paris e de o texto ter conquistado dois prémios Molière em 2023, um deles de Melhor Comédia, acrescentou o encenador (o outro prémio Molière distinguiu a atriz Agnès Boury, que também fez parte da equipa de encenação).

A história explora várias "coincidências inesperadas", através do "absurdo" de uma ideia "que parecia genial", concluiu Neves-Neves à Lusa.

Em França, desde a estreia, em 2022, "Uma ideia genial" regressa recorrentemente a cena, predominando as avaliações mais altas do público, nas plataformas de venda de bilhetes.

A interpretar a peça estão Ana Guiomar, Cristóvão Campos, Ruben Madureira e Sandra Faleiro.

Com tradução de Ana Sampaio, cenário de Catarina Amaro, figurinos de Rafaela Mapril, desenho de luz de Rui Seabra, música de Carincur, e assistência de encenação de João Guimarães, Uma ideia genial fica em cena no Teatro Maria Matos até 19 de abril, com sessões às terças, quintas, sextas-feiras e sábados, às 21h, e, aos domingos, às 17h.

Na véspera da estreia há um ensaio solidário cuja receita reverte a favor da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social da Região da Marinha Grande (Adeser), destinado à reconstrução e recuperação de zonas devastadas pelas recentes cheias.

