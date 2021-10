DGS apela à vacinação para reduzir propagação dos vírus SARS-CoV-2 e da gripe

A Direção-Geral da Saúde (DGS) apelou esta quinta-feira à vacinação contra a gripe e a covid-19, avançando que as pessoas com 80 anos ou mais anos podem fazer o agendamento `online´ para tomarem as duas vacinas.







Vânia Martins/Cofina Media

"A DGS apela à vacinação contra a gripe e a covid-19, considerando que esta é decisiva para minimizar o risco de propagação de vírus como o SARS-CoV-2 e da gripe e para diminuir a ocorrência de doença grave", referiu o organismo liderado por Graça Freitas em comunicado.Segundo adiantou, é expectável, nos meses mais frios, que se verifique a circulação de vários vírus respiratórios e poderá registar-se "igualmente o impacto das temperaturas baixas na saúde da população".Os utentes estão a ser convocados através de uma mensagem SMS para a toma em simultâneo das vacinas contra a gripe e a covid-19, ou apenas para serem imunizados contra a gripe se não forem elegíveis para covid-19."Neste sentido, se tem 80 ou mais anos e ainda não foi vacinado contra a gripe e contra a covid-19, basta aceder ao portal https://covid19.min-saude.pt/pedido-deagendamento/ e efetuar o pedido de agendamento", explicou a DGS, que aconselha os idosos, em caso de necessidade, a solicitar o apoio de terceiros para este procedimento.No momento do agendamento, deverá ser selecionado o local e a data para a vacinação mais conveniente para o utente, que será, depois, contactado por SMS pelo número 2424 com a confirmação da data, hora e local de vacinação.O utente deverá responder ao SMS para confirmar o agendamento e, finalmente, deslocar-se até ao local de vacinação, no dia e hora para receber as vacinas."No portal covid-19 será agendada a administração das duas vacinas em simultâneo, mas no centro de vacinação o utente poderá optar pela toma de apenas uma delas", adiantou ainda a DGS.Segundo dados de hoje da DGS, 85,9% da população tem a vacinação completa contra a covid-19, cerca de 200 mil já receberam a terceira dose ou a dose adicional contra o SARS-CoV-2 e 385 mil foram vacinadas contra a gripe.A administração em simultâneo das vacinas contra a gripe e a covid-19 arrancou em 18 de outubro em Portugal continental, com a Direção-Geral da Saúde (DGS) a prever vacinar cerca de dois milhões de pessoas nessa modalidade.A ministra da Saúde, Marta Temido, alertou hoje para "um agravamento" da situação epidemiológica da pandemia de covid-19 na última semana, avançando que este cenário "era de alguma forma esperado" e acompanha a situação europeia.Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.149 pessoas e foram contabilizados 1.088.133 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.