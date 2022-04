Cristiano Ronaldo pede desculpa por arremessar telemóvel de adepto

O futebolista português Cristiano Ronaldo pediu hoje desculpa por ter retirado bruscamente o telemóvel da mão de um adepto e atirar o aparelho com violência ao chão, após a derrota (1-0) na visita do Manchester United ao Everton.







Action Images via Reuters/Carl Recine

"Nunca é fácil lidar com as emoções em momentos difíceis como os que atravessamos. Porém, temos de ser sempre respeitadores, pacientes e dar o exemplo para todos os jovens que gostam de futebol", lê-se numa mensagem do avançado numa rede social.O episódio aconteceu já a caminho do túnel de acesso aos balneários de Goodison Park. Com a derrota, o United encontra-se no sétimo lugar da Liga inglesa, com os mesmos 51 pontos que o sexto, o West Ham.Além do pedido de desculpa pela "explosão", Ronaldo convidou o jovem adepto do Everton a assistir a um jogo em Old Trafford como "sinal de desportivismo".