Covid-19: Presidente da República recebeu 3ª dose da vacina e foi vacinado contra a gripe

O Presidente da República recebeu esta segunda-feira a terceira dose da vacina contra a covid-19 e foi, ao mesmo tempo, vacinado contra a gripe sazonal, informou Belém.







António Pedro Santos/Lusa

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa recebeu esta tarde o reforço (ou terceira dose) da vacina contra a Covid-19, tendo ao mesmo tempo sido vacinado contra a gripe sazonal, no centro de vacinação em São Domingos de Rana, da sua zona de residência (Cascais)", refere uma nota colocada no site da Presidência A nota esclarece que o chefe de Estado foi "convocado por SMS, como qualquer cidadão coberto por esta medida".No domingo, a Direção-Geral da Saúde (DGS) informou que a terceira dose da vacina contra a covid-19 foi administrada a 123 mil cidadãos portugueses, no âmbito da segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe, iniciada há uma semana.Na segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe, que arrancou na passada segunda-feira, 123 mil cidadãos receberam a terceira dose ou dose adicional da vacina contra a covid-19 e 279 mil a vacina da gripe, precisa a nota de imprensa da DGS.Esta fase integra os cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos e que não estão abrangidos nos grupos-alvo da 1.ª fase e começou com os utentes acima de 80 anos, estando a decorrer por ordem decrescente de idades.À semelhança do que aconteceu na primeira fase, os cidadãos são convocados através de uma mensagem escrita para a toma simultânea das duas vacinas ou apenas para a vacina contra a gripe.Volta a ser possível o agendamento automático no Portal Covid-19, estando disponível a partir de terça-feira para cidadãos com idade igual ou superior a 80 anos.A vacinação completa contra a covid-19 abrange 85,7% da população portuguesa.A covid-19 provocou pelo menos 4.945.746 mortes em todo o mundo, entre mais de 243,56 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.138 pessoas e foram contabilizados 1.085.451 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.