Covid-19: Pessoas vacinadas podem eventualmente infetar sem ficarem doentes

Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS

Soumya Swaminathan falava na videoconferência de imprensa regular da OMS sobre a evolução da pandemia da covid-19, a partir da sede da organização, em Genebra, na Suíça.Segundo a médica e cientista indiana, "não é claro" se as vacinas para a covid-19, já autorizadas e administradas em diversos países, incluindo Portugal, previnem a infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, na origem da doença respiratória, sendo necessários mais estudos."Pode haver infeção, mas uma carga viral inferior", disse Soumya Swaminathan, alertando para a importância de as pessoas, mesmo vacinadas, continuarem a adotar medidas de proteção, como o uso de máscara, o distanciamento físico e a lavagem frequente das mãos, pois "podem eventualmente transmitir o vírus" apesar de não ficarem doentes.A cientista-chefe sublinhou que os ensaios clínicos revelaram "uma clara proteção" das vacinas contra a doença grave.A pandemia da covid-19 provocou, pelo menos, 2.368.493 mortos no mundo, resultantes de mais de 107,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência noticiosa francesa AFP.Portugal totaliza 15.034 mortes associadas à covid-19 e 781.223 infeções, de acordo com o balanço mais recente da Direção-Geral da Saúde.A covid-19 é uma doença respiratória causada por um novo coronavírus (tipo de vírus) detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e que se disseminou rapidamente pelo mundo.Nas manifestações mais graves, a doença pode levar à morte.