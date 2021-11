Covid-19: Pelo menos 15 infetados em congresso de pneumologistas no Algarve

A Sociedade Portuguesa de Pneumologia está a acompanhar a situação de 15 pessoas que ficaram infetadas com covid-19 durante o congresso que realizou este mês e que contou com 1.200 participantes, anunciou esta quarta-feira a organização.





"Neste momento, estão identificados 15 casos em participantes no congresso. Todos eles estão vacinados e a grande maioria está assintomática", anunciou a Sociedade em comunicado, referindo que os restantes têm sintomas ligeiros.O 37.º Congresso de Pneumologia decorreu entre 11 e 13 de novembro no centro de congressos de um hotel, em Albufeira.Na segunda-feira, foram identificados alguns casos, sendo cinco pertencentes a um grupo próximo e os restantes esporádicos, "não sendo evidente a origem e o tempo de infeção", de acordo com a informação divulgada.A organização defende que, no recinto, foram cumpridas as medidas de prevenção da infeção recomendadas pela Direção Geral da Saúde: "Todos os participantes no congresso e todo o 'staff' envolvido na organização do evento apresentaram certificado digital ou teste negativo à entrada".Aguarda-se ainda o resultado dos testes efetuados a alguns contactos.Lembrando que nos últimos dias se tem verificado um aumento do número de infeções em profissionais de saúde, a Sociedade aproveitou para reclamar a administração, "com urgência", da dose de reforço da vacina nesta população.