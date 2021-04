Covid-19: Companhias britânicas pedem fim de restrições nos voos internacionais

Os administradores de várias companhias aéreas que operam no Reino Unido apelaram ao primeiro-ministro, Boris Johnson, para que dê "luz verde" em maio aos voos internacionais para impulsionar a economia britânica.







Segundo noticia hoje o jornal The Sun, administradores da British Airways, EasyJet, Jet2.com, Loganair, Ryanair, Tui e Virgin Atlantic enviaram uma carta a Johnson para solicitar o regresso imediato de voos para o estrangeiro, uma vez que, atualmente, os britânicos estão proibidos de fazer férias fora do Reino Unido."Não pode haver recuperação económica sem a aviação e estamos confiantes de que temos as ferramentas para permitir um início seguro e confiável das viagens aéreas em maio", escreveram os representantes das companhias aéreas."Acreditamos que os passageiros vacinados não devem estar sujeitos a restrições de viagem e que o teste à covid-19 pode diminuir as barreiras para viajar", acrescentaram.O Governo não tomou uma decisão sobre voos para o estrangeiro, mas deixou claro que não será antes de 17 de maio.Segundo os meios de comunicação social, essas viagens estarão sujeitas a um sistema de "semáforos", nos quais cada país será listado em vermelho, amarelo ou verde, em função do risco de contágio e do estado de vacinação nesses destinos.Pessoas que viajam para países em "verde" não terão de entrar em quarentena no regresso ao Reino Unido, mas no caso de um território em "amarelo" e os que estiveram num destino em "vermelho" terão de cumprir um período de isolamento de dez dias em hotéis designados pelo Governo.