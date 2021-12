Covid-19: Chegaram 300 mil doses de vacinas pediátricas

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Cerca de 300 mil doses de vacinas pediátricas contra a covid-19 chegaram hoje a Portugal, prevendo-se a vinda de mais 460 mil em janeiro de 2022, disse hoje o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales.







Lusa

As 300 mil doses de vacinas pediátricas chegaram a Arazede, no concelho de Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, por volta das 08:30, ficando aqui armazenadas até seguirem para serem ministradas a crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 11 anos."Em janeiro vamos receber cerca de 460 mil doses de formulações pediátricas, cerca de cento e poucas mil doses por semana. As doses vão chegar gradualmente até ao conjunto global de cerca de 1,5 milhões de doses de formulação pediátrica", acrescentou António Lacerda Sales.