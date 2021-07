Covid-19: Centro Hospitalar Gaia/Espinho limita visitas a portadores de certificado digital

O Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho só permitirá, a partir de sábado, visitas a doentes a quem for portador de um certificado digital covid-19, disse esta sexta-feira à Lusa fonte daquela unidade de saúde.





A medida, que vai juntar-se às já tomadas assim que se instalou a pandemia em Portugal, entra em vigor no sábado e abrange os agendamentos já efetuados para visitas, acrescenta a fonte.O hospital justifica o reforço das medidas de segurança "uma vez que os números têm vindo a aumentar, registando neste momento o hospital 20 doentes covid internados em enfermaria normal e cinco em cuidados intensivos", contra os "seis doentes internados, um em cuidados intensivos, verificados na semana passada".O hospital aceita um dos três modelos de certificado digital, seja de confirmação de vacinação completa, de testagem ou de recuperação da doença, confirmou a fonte.A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.013.756 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 185,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.142 pessoas e foram registados 902.489 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.