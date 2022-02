Covid-19: "Casa Aberta" alargada a maiores de 18 anos desde hoje

A modalidade "Casa Aberta" de vacinação contra a covid-19 está disponível para quem tenha 18 ou mais anos e o esquema primário completo há 150 dias, ou para quem recebeu a vacina da Janssen há pelo menos 90 dias.







Pedro Rebelo/Cofina Media

"A modalidade Casa Aberta passou hoje a estar disponível para os cidadãos com 18 ou mais anos que tenham completado o esquema vacinal primário contra a covid-19 há 150 ou mais dias, e para os utentes inoculados com a vacina da Janssen há 90 ou mais dias", lê-se no comunicado divulgado hoje pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS)."Para ser vacinado basta dirigir-se diretamente ao centro de vacinação, sem necessidade de qualquer tipo de marcação ou contacto prévio", acrescenta o documento.