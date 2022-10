Costa seguro de que haverá acordo europeu para interligação ibérica

O primeiro-ministro português, António Costa, mostrou-se hoje convicto de que será alcançado um acordo com os parceiros europeus para concluir uma interligação energética com a Península Ibérica, podendo ter outro nome que não "MidCat".







REUTERS/Nacho Doce

"As reuniões estão a correr muito bem. Haverá acordo para uma interligação, e será em breve, mesmo que não se chame 'MidCat' e tendo outro nome", disse o primeiro-ministro português à agência de noticias espanhola Efe, no final do congresso do Partido Socialista Europeu (PSE), que decorreu em Berlim.Costa teve uma reunião, na sexta-feira, na capital alemã, com o chanceler alemão, Olaf Scholz, e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, focada no plano "MidCat", projeto para ligar e fazer transporte de gás da Península Ibérica ao norte da Europa, que os três países apoiam mas França não, argumentando que não é rentável e que é necessário apostar na energia verde.No final dessa reunião trilateral, foi emitido um comunicado conjunto que ratifica o compromisso dos três líderes para a diversificação energética, embora sem mencionar esse gasoduto que atravessaria os Pirinéus.A declaração referia-se a "corredores de gás adequados para o transporte de hidrogénio verde".Em declarações aos meios de comunicação portugueses no final do seu encontro com Scholz e Sánchez, Costa disse na sexta-feira que a França não vai querer ficar sozinha no próximo Conselho Europeu sobre este tema.Costa considerou que a França, apesar da sua oposição ao projeto, "certamente compreende" as razões do apoio à sua construção "e no Conselho [Europeu] não vai querer ficar isolada nesta posição, que é uma visão comum", disse.O chefe do governo Português recordou, a este propósito, que, juntamente com Sánchez, planeia reunir-se com Macron na próxima semana antes do próximo Conselho Europeu, agendado para os dias 20 e 21 de outubro.