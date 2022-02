Costa diz que repetição de eleições "deve servir de lição para todos"

O secretário-geral socialista fez também "um apelo muito direto a todos para que participem neste ato eleitoral" no círculo da Europa.

O secretário-geral do PS considerou hoje que a repetição das eleições legislativas na maioria das mesas do círculo da Europa "deve servir de lição para todos" sobre a necessidade de haver uma "lei mais clara".







"Acho que esta experiência deve servir de lição para todos sobre a necessidade de termos uma lei mais clara, processos que respeitem efetivamente o esforço que todos fazem para participar neste ato cívico, e o apelo que faço é que, por uma segunda vez, exerçam o direito de voto", disse António Costa à chegada à sede do PS, em Lisboa, para uma reunião da Comissão Política do partido.O secretário-geral socialista fez também "um apelo muito direto a todos para que participem neste ato eleitoral" no círculo da Europa.