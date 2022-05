Costa acredita que a descentralização vai "correr bem e acabar melhor"

O primeiro-ministro afirmou hoje que o processo de descentralização vai "correr bem e acabar melhor", apelando à necessidade do diálogo entre os envolvidos para identificar problemas e soluções.







MANUEL FERNANDO ARAUJO / LUSA

"É um processo que vai correr bem e acabar melhor", disse António Costa à entrada para a Conferência sobre o Futuro da Europa, na Fundação de Serralves, no Porto.Importante é que haja um "clima de diálogo" entre os envolvidos no processo para se identificarem os problemas e as soluções para esses mesmos problemas, referiu.Costa salientou que naquela que é a maior reforma que o Estado fez nas últimas décadas é natural que existem problemas das mais diversas naturezas."Há problemas das mais diversas naturezas, mas importante é identificá-los e com boa-fé uns e outros procurem encontrar soluções para alguns desses problemas", vincou.E, a propósito de problemas, nomeadamente sobre o facto do executivo da Câmara Municipal do Porto ter aprovado a 19 de abril a saída da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Costa ressalvou que essa questão "transcende" o Governo."É uma relação onde não temos de nos meter. Sei que não há ainda entendimento", reforçou.