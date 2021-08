Corpo de jovem encontrado em barragem de Figueira de Castelo Rodrigo

As mais lidas

O corpo do jovem que desapareceu na barragem de Santa Maria de Aguiar, em Figueira de Castelo Rodrigo, foi encontrado cerca da 01:00 deste domingo, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.





O alerta para o desaparecimento do jovem de 20 anos tinha sido dado cerca das 17:00 de sábado, tendo os mergulhadores de Viseu sido mobilizados para o local.A fonte do CDOS disse à agência Lusa que o corpo do jovem acabou por ser encontrado à 01:10, pela equipa de mergulhadores.Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estiveram envolvidos na operação 29 operacionais e 13 viaturas.