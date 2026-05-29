Chinesa Innovent e Pfizer fecham acordo de 9 mil milhões de euros para fármacos oncológicos

A parceria abrange uma carteira de 12 programas contra o cancro, composta por oito ativos em fase inicial desenvolvidos pela Innovent e quatro novos projetos propostos pela farmacêutica norte-americana.

Edição de 26 de maio a 1 de junho

A biofarmacêutica chinesa Innovent Biologics anunciou esta sexta-feira um acordo com a norte-americana Pfizer para desenvolver 12 medicamentos oncológicos em fase inicial, parceria que poderá gerar até 10,5 mil milhões de dólares (9 mil milhões de euros).



Pfizer e Innovent chegam a acordo de 9 mil milhões de euros AP

Segundo um comunicado enviado pela Innovent à Bolsa de Valores de Hong Kong, o acordo prevê um pagamento inicial de 650 milhões de dólares (558 milhões de euros) à empresa chinesa, além de até 9,85 mil milhões de dólares (8,45 mil milhões de euros) adicionais em pagamentos dependentes de metas de desenvolvimento, aprovação regulatória e comercialização.

A parceria abrange uma carteira de 12 programas contra o cancro, composta por oito ativos em fase inicial desenvolvidos pela Innovent e quatro novos projetos propostos pela farmacêutica norte-americana.

Entre os programas estão anticorpos conjugados com fármacos (ADC, na sigla inglesa), uma classe de tratamentos que combina anticorpos com agentes terapêuticos dirigidos a células tumorais, bem como anticorpos concebidos para atuar sobre múltiplos alvos.

Nos termos do acordo, a Innovent liderará o desenvolvimento dos 12 programas até aos ensaios clínicos de fase 1, após os quais a Pfizer assumirá o desenvolvimento global.

A parceria divide-se em três blocos. Quatro programas serão desenvolvidos e comercializados conjuntamente, com partilha de lucros nos Estados Unidos e na Europa, enquanto a Innovent manterá os direitos no mercado da Grande China, que inclui China continental, Hong Kong, Macau e Taiwan.

Noutros quatro programas, a Pfizer receberá uma licença exclusiva fora da Grande China e assumirá a maior parte dos custos de desenvolvimento.

Nos restantes quatro, a farmacêutica norte-americana obterá uma licença global exclusiva e ficará responsável pelo desenvolvimento à escala mundial.

Ao início da tarde em Hong Kong, as ações da Innovent valorizavam-se 10,15% na bolsa local.

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