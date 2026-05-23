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Parlamento dissolvido e eleições à vista: será Netanyahu “o mal necessário” para manter segurança em Israel?

Gabriela Ângelo
Gabriela Ângelo 08:00

Além da fragmentação do apoio por parte dos partidos ultraortodoxos, Netanyahu enfrenta acusações de corrupção, é responsável por um crescente isolamento internacional de Israel e por falhas de segurança relacionadas com os ataques de 7 de outubro.

A liderança de Benjamin Netanyahu pode estar a chegar ao fim mais rapidamente do que seria de esperar. O primeiro-ministro israelita mantém no poder por 17 anos, em três períodos (de 1996 a 1999, de 2009 a 2021, com a última eleição em 2022), graças a uma forte aliança com os partidos ultraortodoxos. Contudo, tanto essa aliança, agora 'azedada', como a opinião pública sobre as suas políticas ameaçam a sobrevivência da coligação, assim como a sua reeleição. 

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Tópicos eleições legislativas já votou e diz que conta com "todas as pessoas" voto Parto Benjamin Netanyahu Israel Estados Unidos Knesset Estado-Maior Hizbollah The Times of Israel Likud
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