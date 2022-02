Cinco feridos em despiste de viatura na EN255 junto a Moura, Beja

"O acidente causou cinco feridos, mas ainda não sabemos a gravidade. Estão a ser avaliados no local", disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja.

O despiste de uma viatura ligeira causou hoje cinco feridos, desconhecendo-se ainda a gravidade, na Estrada Nacional (EN) 255 junto à saída para Moura, no distrito de Beja, disse à Lusa fonte da proteção civil.







"O acidente causou cinco feridos, mas ainda não sabemos a gravidade. Estão a ser avaliados no local", disse, às 06:40, a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.O alerta para o acidente, que ocorreu ao quilómetro 100 da EN255, foi dado às 05:52.Às 06:40 estavam no local 23 operacionais, entre Bombeiros de Moura, Guarda Nacional Republicana (GNR) e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), com o apoio de 10 veículos.