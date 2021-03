Chega propõe até 12 anos de prisão para violadores e castração química dos reincidentes

Atualmente, a violação é punível com um a seis anos de prisão, caso não haja violência ou ameaças graves nem a vítima esteja inconsciente, e com três a 10 anos de prisão se se provar aquelas condutas agravantes.

O deputado único do Chega entregou esta segunda-feira no parlamento um projeto de lei que altera o Código Penal, aumentando a pena de prisão pelo crime de violação até 12 anos e introduzindo a castração química para reincidentes.







deputado do Chega, André Ventura MIGUEL A. LOPES/LUSA

Segundo o documento a que a Lusa teve acesso, André Ventura pretende tornar a violação um crime público (atualmente, é preciso queixa por parte da vítima), tal como acontece nas propostas da Iniciativa Liberal e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues (ex-PAN).Atualmente, a violação é punível com um a seis anos de prisão, caso não haja violência ou ameaças graves nem a vítima esteja inconsciente, e com três a 10 anos de prisão se se provar aquelas condutas agravantes.O Chega defende o endurecimento das penas para entre três e 10 anos e para entre seis a 12 anos, respetivamente.O crime de violação abarca "constranger outra pessoa a sofrer ou a praticar, consigo ou com outrem, cópula, coito anal ou coito oral" e "a sofrer introdução vaginal ou anal de partes do corpo ou objetos"."Quem reincidir nos atos descritos nos números anteriores ou os tiver praticado em contexto de especial perversidade ou censurabilidade, é punido com a pena acessória de castração química", propõe o Chega.O partido da extrema-direita parlamentar esclarece que a castração química é "a forma temporária de castração, suportada pela indução de medicamentos hormonais e medicamentos inibidores da libido, aplicada em estabelecimento médico devidamente autorizado e credenciado para o efeito".