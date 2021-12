Cerca de 61 mil crianças inscritas para vacinação no fim de semana

Cerca de 61 mil crianças estão inscritas para serem vacinadas contra a covid-19 no próximo fim de semana, 13 mil das quais autoagendadas nas últimas 24 horas, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).







Getty Images

"Foram realizados, até às 18:30 de hoje, cerca de 61 mil pedidos `online´ para a vacinação contra a covid-19 para o próximo fim de semana, dias 18 e 19 de dezembro", adiantaram em comunicado os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e a DGS.Sábado e domingo tem início da vacinação das crianças, começando pelos menores de nove, 10 e 11 anos, num processo que o Governo estima que fique concluído em março, altura em que serão administradas as segundas doses.As crianças com comorbilidades têm prioridade, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando dirigir-se aos centros para receberem a vacina contra o SARS-CoV-2.A decisão de vacinar as crianças entre os 5 e os 11 anos resulta da recomendação da Direção-Geral da Saúde, depois de ouvida a Comissão Técnica de Vacinação e ponderadas as questões de natureza logística com o núcleo de coordenação de apoio ao Ministério da Saúde, nomeadamente a disponibilidade de vacinas da Pfizer, na versão pediátrica.No próximo fim de semana, os centros de vacinação estão exclusivamente reservados para a administração de vacinas às crianças de nove, 10 e 11 anos.A covid-19 provocou pelo menos 5.328.762 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.717 pessoas e foram contabilizados 1.211.130 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 77 países de todos os continentes, incluindo Portugal.