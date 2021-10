Casa de alterne em Viseu incendiada por fogo posto sem registo de feridos

O caso passou para as mãos da Polícia Judiciária, tendo em conta que foi apurado que houve "intenção criminosa".

De acordo com fonte da Direção Nacional da PSP, tratou-se de um incêndio numa casa de alterne, em Viseu, por fogo posto, que aconteceu pelas 07:00.A mesma fonte adiantou que quando o fogo deflagrou estavam cinco pessoas no interior, mas ninguém ficou ferido, havendo apenas a registar danos materiais.O caso passou para as mãos da Polícia Judiciária, tendo em conta que foi apurado que houve "intenção criminosa".