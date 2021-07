Câmara de Lisboa abre novo concurso de renda acessível com 116 casas

A Câmara Municipal de Lisboa abre esta segunda-feira as candidaturas ao sétimo concurso do Programa Renda Acessível (PRA), com 116 habitações de tipologia T0 a T4, a maioria localizada na freguesia de Alvalade.





De acordo com a informação disponível no 'site' da autarquia, o período de candidaturas começa hoje às 18h00 e termina às 17h00 do dia 26 de agosto.Os fogos deste concurso localizam-se, sobretudo, na freguesia de Alvalade (94), existindo também habitações nas freguesias de Santa Maria Maior, Lumiar, Marvila e Misericórdia.Nas seis edições do Programa Renda Acessível realizadas, a autarquia atribuiu um total de 432 casas.Segundo as regras do PRA, estabelecidas no Regulamento Municipal da Habitação, cada pessoa ou agregado gastará no máximo 30% do seu salário líquido na renda.De acordo com a Câmara de Lisboa, o valor de um T0 varia entre 150 e 400 euros, o preço de um T1 situa-se entre 150 e 500 euros e um T2 terá um preço que pode ir dos 150 aos 600 euros, enquanto as tipologias superiores contarão com uma renda mínima de 200 euros e máxima de 800.