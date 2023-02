Benfica leva a referendo estacionamento pago na freguesia lisboeta

Os mais 30 mil eleitores recenseados em Benfica podem participar hoje no referendo sobre a possibilidade de alargamento das zonas de estacionamento tarifado da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) naquela freguesia lisboeta.





Tópicos benfica referendo emel

A questão que será colocada é: "Concorda que a Junta de Freguesia de Benfica emita um parecer favorável à colocação de parquímetros nas zonas de estacionamento de duração limitada de Benfica?".Os eleitores recenseados na freguesia de Benfica terão que responder com "sim" ou "não".Na quinta-feira, o presidente da Junta de Benfica disse à Lusa que se comprometia a respeitar a decisão que saísse do referendo de hoje sobre o alargamento do estacionamento pago na freguesia, naquele que será o primeiro referendo na cidade de Lisboa.Apesar de o resultado do referendo "não ser vinculativo", Ricardo Marques lembrou que seria "muito fácil" para si tomar "uma decisão 'ad-hoc' sobre um determinado local na freguesia, uma rua, uma praceta, um quarteirão", mas isso iria "empurrar o problema para a zona contígua seguinte", explicou.O autarca acrescentou ter atualmente duas petições na Assembleia Municipal à espera de um parecer: uma pelo sim, para a entrada da EMEL numa zona limitada, e uma outra que defende a não entrada do estacionamento pago."No domingo [hoje], se vencer o sim, [a EMEL] entrará na zona 9F. Se o resultado for o não, (...) o posicionamento da junta é da não entrada de mais zonas em Benfica", sublinhou.Ricardo Marques alertou também para o facto de que freguesias que são "dormitórios residenciais" como Benfica, "a sexta zona do país com a maior densidade populacional" que carece de estacionamento, necessitam, neste campo, "de um maior investimento do município"."Não podemos continuar reféns nesta lógica de que a EMEL é que faz estacionamento, porque é uma empresa e assim tem sentido para gerar receita. Tem de haver investimento municipal na criação de estacionamento em profundidade ou em silos como há em ouras zonas da cidade", frisou.Na sexta-feira, a EMEL escusou-se a revelar se respeitará o resultado do referendo de hoje, para não "influenciar o debate".Numa resposta enviada à Lusa, a empresa explicou estar integrada no setor público empresarial e "especialmente vinculada e comprometida com o dever de isenção imposto pelo regime jurídico do referendo local"."Não querendo, podendo e devendo, por qualquer forma, influenciar o debate e a campanha eleitoral", pode ler-se na resposta, rejeitou pronunciar-se sobre o assunto antes da realização do referendo.