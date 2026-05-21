Avante! Carolina Deslandes, Carlão e Ney Matogrosso no cartaz deste ano

A Festa do Avante! decorrerá nos dias 4,5 e 6 de setembro, na Quinta da Atalaia, no concelho do Seixal (distrito de Setúbal).

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O cartaz da edição deste ano da Festa do Avante!, que decorre em setembro, conta com concertos de artistas como Carolina Deslandes, Carlão, Pedro Jóia, Ney Matogrosso e António Zambujo.



Festa do Avante! Marta Vitorino/Correio da Manhã

De acordo com o cartaz, divulgado hoje, vão passar também pela Festa do Avante!, que marca a `rentrée´ política do PCP, Ivandro, Regula, as fadistas Aldina Duarte e Diana Vilarinho, Bombino, Yuri da Cunha, Irma, JP Simões, Tim com Mário Laginha, Pedro Jóia e Coro Feminino TuttiEncantus, The Black Mamba, Janita Salomé com Maria João e Ana Bacalhau, Gabriel Gomes com Rodrigo Leão, Bombino, Cara de Espelho, ou Anarchiks.

O jornal Avante! antecipa que o concerto de Carolina Deslandes deverá ser "um dos grandes momentos da Festa" e indica que Carlão vai assinalar o lançamento de um novo álbum, "num concerto que atravessa várias dimensões da sua escrita: a canção contida de piano e voz, o hip-hop de crítica social e a energia de ritmos africanos acelerados".

António Zambujo vai apresentar na Festa do Avante! "Oração ao Tempo, espetáculo baseado no seu décimo primeiro álbum, editado em março", no qual será acompanhado em palco por músicos como João Salcedo e Bernardo Couto.

De acordo com um suplemento da mesma publicação, Pedro Jóia e Ney Matogrosso vão apresentar um concerto "concebido especialmente para a Festa!", que "cruza Portugal e Brasil, geografias, linguagens e sensibilidades diversas, prometendo um momento irrepetível de reencontro, maturidade e liberdade criativa".

No ano em que a Festa do Avante! celebra 50 anos, JP Simões vai cantar José Mário Branco, e o coletivo da Palestina e Jordânia 47 Soul apresenta "shamstep, [um] género de dança electrónica criado por esta banda".

"A sua presença na Festa do Avante! é também uma afirmação da identidade palestiniana num momento em que a tragédia humana na Palestina e na Faixa de Gaza marca a atualidade internacional", refere o jornal.

Vão passar igualmente pela Quinta da Atalaia o trompetista Laurent Filipe, com um espetáculo dedicado à obra de Miles Davis, King Bigs, Luta Livre, Ghoya, além dos americanos Erica Brown & The Bluegrass Connection.

O concerto sinfónico vai focar-se na nona sinfonia de Beethoven, que será executada pela Orquestra Sinfonietta de Lisboa e pelo Coro Sinfónico Lisboa Cantat, com condução dos maestros Vasco Pearce de Azevedo e Jorge Carvalho Alves, .

A Rave Avante! será dedicada a Ary dos Santos, quando passam 90 anos do nascimento do poeta, num "espetáculo onde os músicos vão utilizar gravações da voz do poeta comunista, integrando-as nos ambientes musicais que criarão em cima do palco".

"Esse trabalho resultará do encontro entre DJ Nigga Fox e Violet em formato b2b", é indicado também.

No que toca ao cinema, o Cineavante vai apresentar os filmes: "A Fidai Film (Kamal Aljafari, 2024), O Rendeiro (Luís Gaspar, 1975), Rio Infinito (Gonçalo Pina, 2025), Noites Mais Fáceis (João Pedro Mamede, 2025), Entroncamento (Pedro Cabeleira, 2025), Porque Hoje É Sábado (Alice Eça Guimarães, 2025) e Complô (João Miller Guerra, 2025), para além dos filmes exibidos no âmbito Monstra à Solta, em parceria com a MONSTRA, Festival de Animação de Lisboa".

No espaço central estará patente uma exposição sobre as rendas de bilros e o espaço internacional terá como lema: "Solidariedade e Paz! Não ao imperialismo e à guerra!".

A Festa do Avante! decorrerá nos dias 4,5 e 6 de setembro, na Quinta da Atalaia, no concelho do Seixal (distrito de Setúbal).