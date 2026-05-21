Portugal continental com concentração de pólen elevada na próxima semana

Níveis elevados de concentração de pólen na atmosfera vão se verificar sobretudo das árvores oliveira, pinheiro, sobreiro e das ervas gramíneas, tanchagem, quenopódio, azeda, urtiga e urticáceas.

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Portugal continental vai estar a partir de sexta-feira e até à próxima quinta-feira, dia 28, com níveis elevados de concentração de pólen na atmosfera, enquanto as regiões autónomas manterão valores baixos.



Pólen Getty Images

Segundo as previsões do Boletim Polínico da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC) divulgadas esta quinta-feira, todo o território continental estará na próxima semana com níveis elevados de concentração de pólen na atmosfera, sobretudo das árvores oliveira, pinheiro, sobreiro e das ervas gramíneas, tanchagem, quenopódio, azeda, urtiga e urticáceas (incluindo a parietária).

No norte do país, em Vila Real (região de Trás-os-Montes e Alto Douro), no Porto (região de Entre Douro e Minho), Coimbra (região da Beira Litoral) e no centro do país em Castelo Branco (região da Beira Interior), além das espécies referidas, haverá uma concentração de pólen na atmosfera das árvores bétula e carvalhos.

As regiões de Lisboa e Setúbal e o distrito de Faro, no Algarve, vão ter igualmente a concentração de pólen na atmosfera de carvalhos.

Em relação aos arquipélagos, no Funchal (ilha da Madeira) a concentração de pólen na atmosfera encontra-se baixa, com destaque dos pólenes das árvores cipreste, pinheiro, eucalipto e plátano e também das ervas gramíneas, tanchagem, quenopódio, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).

Na ilha de S. Miguel, em Ponta Delgada (Açores), a concentração de pólen na atmosfera encontra-se baixa. Na atmosfera destacam-se os pólenes das árvores cipreste (e/ou criptoméria) e pinheiro e também das ervas gramíneas, tanchagem, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).

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