Apreendidos 4.500 quilos de haxixe a sul de Portugal

A operação iniciou-se na sequência de uma missão de rotina de patrulhamento marítimo da Força Aérea, após terem sido monitorizados movimentos suspeitos de duas embarcações a cerca de 60 milhas náuticas a sul de Portugal, indicou a PJ em comunicado.As embarcações semirrígidas e equipadas com motores de elevada potência, suspeitas de transportarem estupefacientes, foram intercetadas em águas internacionais por fuzileiros da Marinha Portuguesa, especificou a polícia.A operação resultou na detenção de cinco homens, com idades entre 36 e 49 anos, tripulantes das embarcações, e na apreensão de 127 fardos de haxixe com um peso aproximado de 4.500 quilogramas.As embarcações de alta velocidade foram encaminhadas para o porto de Faro, local mais próximo da abordagem, a fim de se efetuarem as diligências de investigação, refere a PJ.