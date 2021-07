António Costa: festas ilegais e legais são "polos de difusão" da nova vaga

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu esta terça-feira que as festas ilegais e legais que são feitas um pouco por todo o país são os "principais polos de difusão" desta nova vaga da pandemia de covid-19.







ESTELA SILVA/LUSA

"Temos de evitar os comportamentos irresponsáveis de festas clandestinas ou não clandestinas que se desenvolvem sem segurança e que estão a ser os principais polos de difusão desta nova vaga da pandemia", afirmou António Costa durante uma visita ao Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, em Gaia, no distrito do Porto.Acompanhado da ministra da Saúde, Marta Temido, o chefe do executivo apelou à "responsabilidade individual" de cada cidadão, insistindo que só comportamentos responsáveis poderão evitar que as infeções cresçam como cresceram em janeiro e fevereiro.António Costa apelou ao esforço daqueles que vão ser vacinados em "condições menos agradáveis nas próximas semanas" devido ao aumento do número de administrações de vacinas e à "disciplina" de usar máscara, desinfetar as mãos e manter a distância física."Hoje estamos melhor preparados, mas isso não nos deve dar tranquilidade porque esta pandemia não acabou, infelizmente continua e vai continuar enquanto o vírus tiver capacidade para se ir diferenciando em múltiplas variantes", sublinhou.