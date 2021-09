Antigo internacional francês Jean-Pierre Adams morre após 39 anos em coma

As mais lidas

O antigo futebolista internacional francês Jean-Pierre Adams morreu hoje, aos 73 anos, depois de ter passado 39 anos em coma profundo, motivado por um erro na dosagem de anestesia, durante uma operação ao joelho.







Getty Images

A 'rocha negra', como era conhecido, tinha 34 anos quando foi operado, em 17 de março de 1982, a uma rotura de ligamento num joelho e não voltou a acordar, ficando em estado vegetativo até hoje.O defesa, nascido no Senegal, que na seleção gaulesa fez uma dupla de centrais famosa com Maurius Trésor, jogou no Nimes, Nice e Paris Saint-Germain.