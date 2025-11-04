André Ventura e a confirmação da eleição de dois vereadores do Chega: "Lisboa fica mais bem servida"

O presidente do Chega congratulou-se esta terça-feira pela confirmação da eleição de dois vereadores do seu partido na Câmara de Lisboa após a recontagem dos votos das eleições autárquicas de outubro.



André Ventura, presidente do Chega EPA/JOSE SENA GOULAO

Numa declaração aos jornalistas à entrada para um almoço-debate organizado pelo International Club of Portugal, em Lisboa, André Ventura afirmou que a capital "fica mais bem servida" com a eleição de dois vereadores do Chega e lamentou que a CDU tenha tentado uma "vitória na secretaria" e "subverter os votos em Lisboa para ficar à frente".

O líder do Chega questionou também o método de recontagem dos votos alegando que foram usados critérios diferentes para validar ou invalidar votos no seu partido e na candidatura liderada pelo comunista João Ferreira.

"Há dois votos. Há um dos votos que está completamente fora do quadrado e é aceite, um voto da CDU. Há um voto que sai um bocadinho do quadrado e que é o do Chega e que é retirado. Isto é uma daquelas coisas que têm de ser vistas, que isto mete em causa a democracia e a confiança que nós temos de ter nas instituições", disse.

A recontagem dos votos para a Câmara Municipal de Lisboa, feita hoje em assembleia de apuramento geral, confirmou a eleição de um segundo vereador para o Chega.

A recontagem dos votos das eleições autárquicas numa secção da freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa, ocorreu no Palácio de Justiça e em causa estava o cumprimento de um acórdão do Tribunal Constitucional (TC) relativamente a um recurso interposto pela CDU, no qual o TC ordenava a "recontagem dos votos da secção de voto n.º 28 da assembleia de voto da freguesia de São Domingos de Benfica, no concelho de Lisboa, relativamente à eleição para a Câmara Municipal".

Nesse acórdão, os juízes do Palácio Ratton decidiram também validar um voto nulo a favor da CDU, numa secção de voto da freguesia da Santa Maria Maior, assim como declarar nulo outro voto que tinha sido atribuído ao Chega.

O líder do Chega abordou ainda o incêndio provocado por uma reclusa no Estabelecimento Prisional de Tires, em Cascais, afirmando que por trás deste incidente estará uma mulher transgénero e pedindo esclarecimentos à ministra da Justiça sobre a presença desta pessoa numa prisão feminina.

