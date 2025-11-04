Valor do cheque-livro para jovens vai subir para 30 euros

A segunda edição do programa cheque-livro vai arrancar em janeiro e o valor subirá de 20 para 30 euros, revelou esta terça-feira a ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, no parlamento.

Numa audição parlamentar sobre a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2026, Margarida Balseiro Lopes disse que o valor do cheque-livro - um vale para jovens utilizarem na compra de livros em livrarias - "é baixo" e que, por isso, terá um aumento de 50% para 30 euros.

Segundo a ministra, a segunda edição do programa cheque-livro será lançada até ao final do ano -- como já tinha sido anunciado antes - "mas a operacionalização de adesão" será a partir de janeiro.

"Tão importante como" o aumento para 30 euros, Margarida Balseiro Lopes disse que "é preciso resolver os problemas técnicos", porque "houve vários constrangimentos" e que estão a ser feitos testes para melhorias na plataforma para a emissão dos cheques-livros.

De acordo com a nota explicativa sobre o Orçamento do Estado de 2026 para a área da Cultura, a segunda edição do programa cheque-livro terá um orçamento de 2,3 milhões de euros.

A primeira edição do programa cheque-livro decorreu até 15 de julho, tendo sido emitidos mais de 47 mil vales, com uma taxa de execução de 20%, de acordo com dados preliminares da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) divulgados em julho.

Em julho, no encontro Book 2.0 promovido pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, Margarida Balseiro Lopes admitiu que teria de ser feito "um esforço maior para divulgar esta medida, para que chegue a mais jovens, em mais lugares, de norte a sul do país".

Na audição parlamentar, Margarida Balseiro Lopes explicou que a segunda edição do cheque-livro "será para residentes em Portugal" e volta a ser pedida a autenticação de cada utilizador através da chave móvel digital. As idades abrangidas pelo programa "serão definidas no regulamento", disse.

A ministra sublinhou que o programa cheque-livro "não é uma medida isolada" na área da promoção do livro e da leitura, referindo ainda a atribuição de Bolsas Anuais de Criação Literária, Banda Desenhada e Literatura Infantil e Juvenil, cujo prazo de candidatura termina na quinta-feira.

Segundo a responsável, os resultados das bolsas de criação artística de 2025 serão anunciados em março e nessa altura abrirá a candidatura às bolsas de 2026.

Margarida Balseiro Lopes falava no parlamento no âmbito da apreciação na especialidade da Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2026, na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, com a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.