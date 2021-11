Homem ficou "inconsciente" no interior da composição que circulava no sentido Matosinhos/Porto.

Agressão no Metro do Porto causa ferido transportado ao Hospital Pedro Hispano

Um cliente do Metropolitano do Porto foi hoje transportado ao Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, depois de ter sido vítima de uma agressão que o deixou inanimado, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.





A situação ocorreu pelas 17:00, na Estação Câmara de Matosinhos, para onde foi chamada uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) devido a um cliente que se encontrava "inconsciente" no interior da composição que circulava no sentido Matosinhos/Porto, acrescentou fonte da empresa.Em face da intervenção da equipa do INEM a composição ficou parada na estação "cerca de meia hora, situação que teve repercussões na circulação na Linha Azul", acrescentou.