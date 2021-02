Ações da GameStop sobem 103% após várias suspensões

As transações da cadeia de lojas de videojogos GameStop foram suspensas em Wall Street meia-hora antes do enceramento da sessão, depois de o título ter valorizado mais de 100%.







Esta ação, que tem estado em destaque na praça nova-iorquina pela especulação que tem suscitado, voltou hoje a ser o centro de um movimento especulativo.Esta situação seguiu-se à divulgação na terça-feira da demissão do seu diretor financeiro, Jim Bell, que, contudo, segundo a GameStop, não é motivada por "um desacordo sobre qualquer assunto relacionado com as atividades, os regulamentos ou as práticas da empresa", como comunicado à entidade reguladora do mercado de capitais (SEC, na sigla em Inglês). Jim Bell vai sair do cargo a 26 de março.Porém, o sítio Business Insider, que cita fontes conhecedoras do processo, Bell teria sido "colocado à porta" pelo acionista-ativista Ryan Cohen, que entrou recentemente no capital e na administração da empresa.A entrada na GameStop de Cohen, co-fundador do sítio de venda em linha de produtos para animais Chewy, tinha sido um dos elementos desencadeadores do brusco movimento de valorização da empresa em Wall Street no fim de janeiro.Um conjunto de investidores amadores, que discutiam em um fórum popular no sítio Reddit, tinha decidido apostar maciçamente nesta cadeia de loja, o que provocou uma acentuada valorização do título em bolsa.Desta forma, estes investidores também queriam estragar os planos de grandes fundos especulativos e barões de Wall Street, que tinham apostado na descida da cotação da GameStop, dados os seus resultados medíocres, o seu modelo económico ultrapassado e as suas perspetivas de crescimento complicadas.Um frenesim especulativo ganhou então o mercado durante várias sessões e suscitou vivas reações da parte dos reguladores e congressistas dos EUA.Estes responsáveis -- Departamento do Tesouro, SEC, banco central, congressistas -- procuram apurar se alguns atores financeiros, como os fundos especulativos e as plataformas de corretagem, tentaram manipular o mercado para limitar as suas perdas.Depois de um pico na cotação, que a levou para mais de 347 dólares em 27 de janeiro, a ação GameStop desvalorizou, acabando a semana passada em torno dos 40 dólares.Hoje, depois de ter sido suspensa várias vezes no final da sessão, devido a uma forte volatilidade, fechou o dia nos 91,71 dólares.