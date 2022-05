A festa da final da Champions já se vive em Paris

Liverpool e Real Madrid lutam este sábado pelo título no Stade de France, em Saint-Denis. Mas na capital o clima já é de festa, com centenas de adeptos a prepararem-se para a celebração de uma grande noite de futebol.

O duelo mais aguardo do mundo do futebol acontece este sábado, com o Liverpool e o Real Madrid a disputarem a tão aclamada final da Champions League.







França foi o país escolhido para acolher o evento que decorrerá noem Saint-Denis. Mas na capital, em Paris, os preparativos para logo à noite já arrancaram e não falta festa.