80% dos ucranianos preferem prolongar a guerra a ceder territórios à Rússia

Mais de 80% dos ucranianos são contra ceder territórios em troca de um acordo de paz com a Rússia, segundo uma sondagem publicada esta terça-feira pelo Instituto de Sociologia Internacional de Kiev.



Duas crianças ucranianas a brincar com militares, na região de Kiev, durante a invasão da Rússia REUTERS / Gleb Garanich

Globalmente, 82% dos entrevistados considera que concessões destas não devem ser feitas em nenhuma circunstância, mesmo correndo o risco de prolongar a guerra, enquanto 10% consideram admissível "abandonar" territórios para alcançar a paz mais rapidamente ou para preservar a independência da Ucrânia.

No entanto, a percentagem varia consoante a região e no leste do país, cenário de intensos combates, 68% dos entrevistados opõem-se a cedência de territórios, enquanto 19% apoiam essa possibilidade.

Os sociólogos do instituto sublinharam que, das pessoas que vivem em territórios ocupados pelo Exército russo ou por forças pró-russas após o início da invasão em 24 de fevereiro, 77% são contra concessões, enquanto 18% estão dispostas a fazê-las. Das pessoas que fugiram dos territórios ocupados após o início da guerra, apenas 5% admitem a cedência de territórios.

A sondagem, com uma amostra de 2.000 pessoas, todas residentes nos territórios controlados pela Ucrânia antes de 24 de fevereiro – ou seja, excluindo a península da Crimeia e parte das regiões de Donetsk e Lugansk – foi realizado entre 13 e 15 de maio.