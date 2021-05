Treinador Rui Vitória assina contrato por dois anos com o Spartak Moscovo

O treinador português Rui Vitória é o novo técnico do Spartak Moscovo, tendo assinado um contrato por dois anos, anunciou esta segunda-feira o clube russo no sítio oficial na Internet.







Rui Vitória

"Podemos confirmar que o treinador Rui Vitória, de 51 anos, é o novo responsável técnico do Spartak Moscovo. [Rui] Vitória junta-se à nossa equipa, com um contrato de dois anos", refere o clube de Moscovo.O contrato com o Spartak Moscovo será a segunda experiência de Rui Vitória fora de Portugal, depois de nas duas últimas épocas e meia ter treinado os sauditas do Al Nassr, clube pelo qual conquistou um campeonato e uma supertaça daquele país.Em Portugal, Rui Vitória orientou nos seniores o Vilafranquense, o Fátima, o Paços de Ferreira, o Vitória de Guimarães e o Benfica, conquistando três campeonatos com as 'águias' (2015/16 e 2016/17, tendo ainda participação em 2018/19).Nessa época, o treinador foi despedido em janeiro, após a equipa ser derrotada à 15.ª jornada, em casa do Portimonense (2-0), deixando-a no quarto lugar, a sete pontos do líder, mas, já com Bruno Lage no comando técnico, a equipa recuperou e acabou por ser campeã.Além dos três títulos de campeão português, Rui Vitória contabiliza também duas Taças de Portugal, pelo Benfica e pelo Vitória de Guimarães, uma Taça da Liga e duas Supertaças nacionais, também pelas 'águias'.Nos sauditas do Al Nassr, o treinador cumpriu apenas uma época inteira, a de 2019/20, a que se seguiu ao título de 2018/19, saindo no final de dezembro de 2020, com apenas 10 jornadas disputadas e quando a equipa era 15.ª e penúltima classificada.Na Rússia, Rui Vitória assume o clube com mais títulos na competição, 10, desde 1992, mas que nos últimos anos tem sido ultrapassado pelo Zenit São Petersburgo e CSKA Moscovo, ambos com seis.O Zenit é tricampeão consecutivo no campeonato russo, enquanto o Spartak Moscovo, que esta época terminou em segundo lugar, a oito pontos da frente, teve a sua última conquista em 2016/17.