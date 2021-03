20 anos de Entre-os-Rios: Padre da Raiva evoca "vítimas da incompetência"

26 de fevereiro José Couceiro com Leonor Riso

As mais lidas

O pároco da Raiva, a freguesia de Castelo de Paiva mais enlutada há 20 anos pela tragédia da ponte de Entre-os-Rios, celebrou esta quinta-feira uma missa em memória das 59 "vítimas da indiferença, incompetência e inconsciência".







A estrutura centenária que ligava Eja (Penafiel, Porto) a Sardoura (Castelo de Paiva, Aveiro) ruiu às 21h10 de 04 de março de 2001. Sábado

Na freguesia da Raiva residiam 34 das 59 pessoas que morreram em consequência da queda da ponte Hintze Ribeiro, em 04 de março de 2001, e a evocação da data incluiu um serviço religioso na igreja daquela localidade, transmitido 'online'."Elevamos a nossa oração até Deus para que receba essas 59 almas vítimas da indiferença, da incompetência, da inconsciência daqueles que tinham nas suas mãos o poder de alterar tão fatídico destino", afirmou o padre Tiago Santos durante a homilia.Ainda assim, o sacerdote católico recusou fazer daquela celebração um "avivar a profunda ferida que continua aberta, não só naqueles que perderam algum familiar, mas também em toda comunidade".A celebração, serviu, "isso sim, para, à luz da palavra e da presença real de Deus, alimentar todo o nosso ser para que, deste modo revigorados, continuarmos a trilhar o caminho de salvação".A missa foi transmitida 'online', podendo ser revista A evocação do 20.º aniversário da tragédia vai completar-se à tarde, em Entre-os-Rios, com o lançamento de flores ao rio, em homenagem às vítimas.A estrutura centenária que ligava Eja (Penafiel, Porto) a Sardoura (Castelo de Paiva, Aveiro) ruiu às 21h10 de 04 de março de 2001 e as operações de resgate só permitiram recuperar 23 dos 59 corpos.