Óscares: Academia condena agressão de Will Smith a Chris Rock

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que atribui os Óscares, condenou a agressão de Will Smith ao apresentador da cerimónia Chris Rock e garantiu que está a analisar o incidente, tendo aberto uma investigação.



A Academia "condena as ações do senhor Smith durante a cerimónia da última noite". "Começámos oficialmente uma investigação formal ao incidente e vamos explorar mais ações adicionais e consequências de acordo com as nossas regras, estatutos de conduta e lei da Califórnia", indica um comunicado.





Will Smith subiu a palco durante a cerimónia e deu uma estalada a Chris Rock depois de este fazer uma piada acerca da aparência de Jada Pinkett Smith, mulher do ator. Menos de uma hora depois, aceitou o Óscar de Melhor Ator pelo seu papel no filme King Richard.