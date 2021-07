William e Harry inauguram estátua para comemorar 60.º aniversário de Diana

Estátua é de bronze e foi instalada num jardim no Palácio de Kensington. Príncipes encontraram-se pela primeira vez desde funeral do avô.

Os príncipes William e Harry inauguraram a estátua da mãe, a princesa Diana, que assinala o que seria o seu 60.º aniversário. A estátua fica num jardim no Palácio de Kensington, onde a princesa morava.



Os irmãos, cujos conflitos têm alimentado a atenção mediática, desvelaram a estátua que encomendaram no ano de 2017, em honra da mãe. A princesa Diana morreu num acidente de viação em Paris, em 1997. Os príncipes William e Harry tinham 15 e 12 anos, respetivamente.



"Hoje, no que seria o 60.º aniversário da nossa mãe, recordamos o seu amor, força e caráter - qualidades que dela fizeram uma força pelo bem em todo o mundo, mudando incontáveis vidas para melhor", defenderam os irmãos num comunicado. "Todos os dias, desejamos que ela ainda estivesse connosco, e a nossa esperança é que esta estátua seja vista para sempre como um símbolo da sua vida e legado."