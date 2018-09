Tinha 23 anos e era um dos atletas com maior futuro no atletismo em Portugal. Mas Ricardo Ribeiro, de 23 anos, era também o actual namorado da modelo que namorou durante vários anos com o actor Edmundo Vieira.

Tinha 23 anos e era um dos atletas com maior futuro no atletismo em Portugal. Mas Ricardo Ribeiro, de 23 anos , era também o atual namorado de Sury Cunha, modelo que namorou durante vários anos com Edmundo Vieira, que fez parte da famosa banda juvenil D'ZRT.



Ricardo Ribeiro não resistiu aos graves ferimentos que sofreu depois de ter um grave acidente de viação. Esteve em coma, mas não recuperou.



"Esta foi uma das primeiras fotos que tiramos! Já lá vão uns bons meses! A partir daqui, a nossa cumplicidade, a nossa vibração, o nosso sentimento, a nossa amizade tudo aumentou tão depressa e sem darmos conta já não havia nada a fazer! Lembro-me de tanta coisa que me disseste e que agora não voltarás a fazê-lo! É uma dor insuportável e sem cura! Se eu pudesse voltar no tempo mudaria todo este desfecho! Prometi-te que iria ficar contigo e não te deixava por nada até ao fim da tua vida mas nunca pensei que o fim seria agora! Logo a ti, que eras um grande ser humano! Amigo do seu amigo, companheiro, óptimo atleta, com uma vida pela frente que te brilhava mas és um anjo e deus levou-te para junto dele", diz Sury, num texto muito emotivo.



"Descansa em paz, meu menino! Irás ser sempre o meu menino! Olha por mim aí em cima e dá-me força para ultrapassar esta dor, que sei que não me querias ver assim! Eterno amor!", remata.



Sury Cunha viveu também uma relação com o cantor Leandro, com quem tem um filho. Apesar de separados há alguns anos, o ex-casal tem vivido várias polémicas, com muitas acusações mútuas.