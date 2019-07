Com mais de 40 milhões de álbuns vendidos, mais de mil milhões de euros ganhos no cinema e quase cem milhões de seguidores no Instagram, Jennifer Lopez tens muitas razões para comemorar os seus 50 anos, esta quarta-feira, dia 24, em alta 40. Chamam-lhe o tsunami latino por tudo o que conseguiu. Nascida no Bronx nova-iorquino, numa família humilde de origem porto-riquenha, é hoje a estrela latina mais influente dos Estados Unidos e uma das mais bem pagas - fatura 47 milhões de euros por ano, segundo a Forbes.





Começou com pequenos papéis no teatro e em séries de TV e como bailarina de New Kids on the Block. Até que teve a oportunidade de trabalhar com Robin Williams, em Jack, e de ser protagonista de Selena, em 1997, pela que seria nomeada para um Globo de Ouro. A sua beleza exótica fez dela uma das divas da comédia romântica, ao lado de Matthew McConaughey ou de Richard Gere.Mas o cinema não era o suficiente para JLo que possui talentos diversificados e em 2002 dá o salto na música com Jenny from the Block. Hoje é capaz de alcançar os 500 milhões de visualizações no YouTube. Se a sua carreira tem sido um êxito constante, já não se pode dizer o mesmo da sua vida pessoal.JLo casou-se três vezes. As duas primeiras com o escritor cubano Ojani Noa, em 1997, e com o bailarino Chris Judd quatro anos mais tarde, mas este casamento não durou um ano. A mais duradoura chegaria em 2004, quando se casou com o cantor Marc Anthony, pai dos seus dois filhos gémeos Emme e Maximilian. A relação terminou em 2011. Tudo aponta para haja uma quarta, depois de anunciar, no passado mês de março, o compromisso com o namorado dois últimos dois anos, o jogador de basebol Alex Rodriguez.