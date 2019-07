A nietíssima, como é conhecida em Espanha, já é oficialmente duquesa de Franco. Carmen Martínez-Bordiú, a neta mais mediática do general Francisco Franco, e a mais velha dos sete filhos de Carmen Franco e Cristóbal Martinez-Bordiú, marquês de Villaverde, já resolveu os trâmites que faltavam para obter o título que perseguia desde a morte da sua mãe, no final de dezembro de 2017, e que foi atribuído pelo rei Juan Carlos em 1975. Carmen Franco (única filha do ditador) deixou uma herança estimada entre os 500 e os 600 milhões de euros.

No ano passado, para se afastar de todas as polémicas em torno da sua família – como a exumação dos restos mortais do seu avô, que estão no Vale dos Caídos, a possibilidade de se acabar com o ducado de Franco, que acaba de herdar, e a pressão para que se exproprie o Pazo de Meirás (casa do século XIX, na Corunha, onde o general Franco passava férias) – Carmen, de 68 anos, decidiu mudar-se para Portugal. Segundo a imprensa espanhola, instalou-se na Nazaré onde vive grande parte do ano, com o namorado, o australiano Tim McKeague, professor de ioga e coach emocional, 34 anos mais novo do que ela. Conheceram-se no verão de 2017, no barco do empresário colombiano Carlos Mattos, amigo de muitos jet setters espanhóis. No iate, Tim estava "de serviço", como coach para os convidados de Mattos.

1,2 milhões de euros pelo exclusivo do casamento

Hoje a vida da polémica neta de Franco nada tem a ver com a que a sociedade espanhola sempre conheceu, dizem os amigos: "Já não vai a cocktails, não viaja com frequência para destinos exóticos nem aparece na imprensa del corazón. De férias com a filha em Maiorca, no meio dos gorilas, no Uganda, no ginásio a fazer exercícios de Pilates, no spa, ou a bordo do seu barco em biquíni – tudo era pretexto para a revista Hola! pagar exclusivos milionários a Carmen Martinez Bordiú. Em Julho de 2006, cobrou 1,2 milhões de euros à Hola! pelas fotos do seu casamento com o empresário José Campos. O exclusivo incluía as provas finais do vestido de noiva, desenhado por Christian Lacroix e avaliado em 48 mil euros, a cerimónia e a lua-de mel, na Tanzânia.

Nascida no Palácio do Pardo, em Madrid – residência oficial do chefe de Estado, durante o período em que era o seu avô que dirigia os destinos de Espanha (1939-1975) – a 26 de Fevereiro de 1951, Carmen teve uma infância e juventude dignas de um conto de fadas. É uma das figuras mais mediáticas do jet set español e não tem pudor em reconhecer que vive à custa da participação em programas de TV (ganhou 48 mil euros semanais por cada emissão do concurso Mira quien baila, na TVE).

Podia ter sido rainha de Espanha

Como diz o jornalista Jaime Penafiel, autor do livro La nieta y el general, editado em 2007, a vida da nietíssima é uma contínua reportagem. Carmen cresceu como uma princesa e casou-se com um príncipe. Aos 20 anos, numa viagem que fez com os pais à Suíça conheceu Alfonso de Bórbon, filho de D. Jaime de Borbón que abdicou do trono espanhol por ser surdo-mudo, a favor do irmão Juan, pai do rei Juan Carlos. Se o sogro não tivesse renunciado aos seus direitos, Carmen teria sido rainha de Espanha. O casamento com Alfonso, 14 anos mais velho do que ela, foi no Palácio do Pardo, em março de 1972, perante mais de mil convidados, entre eles os príncipes Rainier e Grace do Mónaco e os reis da Grécia. O general Franco proclamou o seu neto, primo do herdeiro do trono, a duque de Cádiz, com o título de Alteza Real, convertendo a sua neta Carmen em princesa.



Tiveram dois filhos, Francisco e Luís Alfonso, e em 1979, Carmen quis libertar-se do conservador ambiente familiar e separou-se. Alfonso ficou com a custódia das duas crianças enquanto a neta de Franco foi viver para Paris atrás de um novo amor: o antiquário francês Jean-Marie Rossi, 20 anos mais velho, que veio a ser o seu segundo marido em 1984, e pai da sua filha Cinthia, hoje com 34 anos. Nesse ano, sofreu o maior golpe da sua vida ao perder o filho mais velho, num acidente de automóvel.





Entretanto, a sua relação com Rossi não durou mais de uma década e em 1993, envolveu-se com o arquiteto italiano Roberto Federici. Mas este romance também não foi para sempre: em 2004, no casamento do filho de Carmen, Luís Alfonso com a milionária venezuelana Margarita Vargas, foi a última vez que foram vistos juntos. "Não quero que a rotina se instale na minha vida, aborrece-me. Por isso é que mudei muitas vezes de companheiro", confessou em entrevista ao El Mundo.

Carmen Martinez Bordiú - que não abdica de um banho diário de mar, mesmo no inverno - e de preferência nua quando tem a certeza de que não há paparazzi por perto - não ficou muito tempo sozinha e aos 55 anos arriscou casar-se novamente. Só que desta vez com um homem 13 anos mais novo, José Campos. "No fundo, sempre procurei nos homens uma espécie de papá protetor. Quando amadureci, libertei-me disso. É a minha vida e faço dela o que quero!", explica.