Ed Sheeran já tem um vasto património imobiliário

Para não incomodar os vizinhos com o barulho, Ed Sheeran, o famoso cantor britânico, de 28 anos, comprou duas casas junto à sua mansão, avaliada em mais de 20 milhões de euros, em Londres. Além disso, comprou também o piso superior do seu moderno bar, em Notting Hill, para que não seja alvo de queixas da vizinhança pelo ruído. No total, Ed Sheeran – que em junho encheu o estádio da Luz, em Lisboa, em dois concertos – gastou 4 milhões de euros nas duas casas e no pequeno apartamento por cima do bar.

Quase 400 milhões em 94 concertos

O império imobiliário do intérprete de êxitos como Perfect já conta com 22 propriedades, avaliadas em cerca de 50 milhões de euros. Segundo o Daily Mail, Ed Sheeran comprou dois apartamentos em Shoreditch, um dos bairros da moda em Londres, por 2 milhões. Também tem seis apartamentos no bairro de Hammersmith, no oeste da capital britânica, que lhe custaram 4 milhões, mais três casas em Holland Park, que valem mais de 8 milhões, e outras duas no bairro de barrio de Chiswick, de 4 milhões. Além da mansão e do bar em Notting Hill, ainda é dono de uma propriedade no condado de Suffolk, avaliada em 3 milhões.

Ed Sheeran – que acaba de lançar o seu quarto álbum No.6 Collaborations Project – fez fortuna com o seu sucesso e é considerado o músico mais cotado do mundo. Vendeu mais de 15 milhões de cópias com os primeiros três discos e as suas músicas são as campeãs dos downloads. Vencedor de quatro Grammy e seis Billboard, na sua última edição, a estrela ganhou 380 milhões de euros com 94 concertos, em 2018.