Já tinha os textos dos novos episódios de Nazaré quando entrámos em estado de emergência. Carolina Loureiro diz que está ansiosa para recomeçar a gravar a segunda temporada da novela da SIC, que lhe deu popularidade. Durante a quarentena, a atriz, de 27 anos, tem feito pão, praticado ioga, visto séries e novelas, e aprendido a tocar viola – o namorado, o músico brasileiro Vítor Kley, que está no Brasil, ensina-a por videochamada. Acompanhada pelos seus dois gatos há várias semanas, Carolina dedica-se a um novo "vício", as plantas.

Quinta-feira, 7

18h07

Olá Carolina! Acabei de ver uma foto que publicou a treinar ao ar livre...

Fui para a Fonte da Telha porque vivo aqui ao lado, na Costa da Caparica, e pela primeira vez em muitos dias treinei ao ar livre, e soube-me muito bem. Já estava a sentir falta de um treino a sério. Então, eu e o meu PT resolvemos ir hoje, com as distâncias de segurança, claro.

Tem estado sozinha?

Sim, agora estou só com os meus gatos, o Shanti e o Mar. Mas até há pouco tempo, a minha irmã esteve comigo a fazer a quarentena.

Já não vê o seu namorado [o músico brasileiro Vitor Kley] desde quando?

Desde o início março, quando voltei do Brasil. Ele tinha voo para cá, no final de março, e já não conseguiu vir. Veremos quando vai ser possível... Até lá, vamos falando todos os dias.

Anda a acordar cedo?

Há dias em que durmo um bocadinho mais, para compensar o tempo em que acordo muito cedo. Por norma, levanto-me, preparo um grande pequeno-almoço e pratico ioga. Hoje, fui treinar e depois andei aqui entretida com o meu novo vício.

Que vício?

As plantas, adoro! Já tinha algumas e agora, durante a quarentena, acrescentei mais. Tenho no terraço uma mini hortinha. Hoje, plantei batatas, coentros e salsa. A minha mãe sempre teve muitas plantas, até na casa de banho havia. De repente, deu-me para criar uma floresta em casa (risos). O meu pai é que me vai explicando como devo fazer.