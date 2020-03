Marquês de Griñon vítima do coronavírus

Carlos Falcó morreu esta sexta-feira, 20, num hospital de Madrid, com Covid-19. O marquês de Griñon tinha 83 anos e estava internado desde o início da semana, depois de ter sido diagnosticado com o coronavírus. Amigo de infância do rei D. Juan Carlos, o aristocrata foi marido da rainha da imprensa del corazón, Isabel Preysler, entre 1980 e 1985, e tiveram uma filha, a famosa Tamara Falcó, que venceu uma das edições do programa Masterchef.Falcó casou-se com a ex-modelo Esther Doña em julho de 2017, quando ele tinha 80 anos e ela 38. O casal instalou-se em Madrid há pouco tempo, depois de dois anos a viver no campo, na famosa propriedade El Rincón, que o empresário vinícola possuía na localidade de Aldea del Fresno, com um palacete construído em 1862.