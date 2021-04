Príncipes William e Harry vistos a falar após funeral do avô

O príncipe Harry e o príncipe William foram vistos a falar depois do funeral do avô, o príncipe Filipe, no castelo de Windsor. Harry voou dos Estados Unidos, onde vive com a mulher, Meghan Markle, para marcar presença nas cerimónias. No fim, foi visto a falar com o irmão e a cunhada, Kate Middleton - é a primeira vez que os irmãos o fazem em público desde a entrevista que Markle e Harry deram a Oprah Winfrey, em que foram feitas várias acusações à família real.





A entrevista foi transmitida quando o príncipe Filipe estava no hospital. Morreu aos 99 anos, a 9 de abril.Harry e Meghan Markle decidiram abandonar os deveres reais e mudaram-se para a Califórnia, EUA, em 2020. Na entrevista, acusaram um membro da família real britânica de fazer comentários racistas relativamente à cor da pele do seu bebé, Archie, antes de ele nascer. Também alegam que a família real não ajudou Meghan Markle quando esta revelou ter pensamentos suicidas.Segundo Harry, o irmão William e o pai, Charles, estão encurralados na família real.Meghan Markle está grávida e foi aconselhada pelo médico a não realizar a viagem rumo ao Reino Unido.No funeral do príncipe Filipe, os seus filhos e netos caminharam atrás do caixão, o que evocou memórias do funeral da princesa Diana em 1997, quando William e Harry - na altura com 15 e 12 anos de idade - seguiram o caixão da mãe.