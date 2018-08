Estão casados desde 2015, a relação dura há quase uma década, e têm dois filhos, Gabriel e Alejandro. Mas a relação do príncipe Carlos Felipe da Suécia e de Sofia Hellqvist não começou como uma história de fadas. Quando o namoro foi tornado público, a vida de Sofia foi escrutinada pelos suecos que não pareciam acreditar que a família real aceitasse uma participante de reality shows, que também tinha feito um ensaio fotográfico sensual para uma revista feminina, namorasse o jovem herdeiro da coroa."Quando a minha relação com Carlos Felipe se tornou pública, fui recebida por uma tempestade de ódio. Toda a gente tinha uma opinião sobre mim, sobre a minha relação... Surpreendeu-me e mandou-me abaixo durante algum tempo", confessou a princesa Sofia numa entrevista ao canal sueco TV4. "Não percebia porque tinham a necessidade do quão errada [para namorar o príncipe] eu era, em todos os sentidos. Foi muito duro. As pessoas têm opinião sobre tudo, sobre o que faço e sobre a minha aparência", acrescentou.Apesar de todas as críticas à relação, a casa real sueca sempre esteve ao lado do casal - e a primeira foto da jovem com os filhos dos reis Carlos Gustavo e Silvia foi uma resposta oficial às críticas que surgiram depois de terem sido postas a circular na Internet imagens de Hellqvist nua.Desde que se tornou princesa, Sofia tem procurado lutar contra o bullying na Internet e nas redes sociais. A entrevista ao canal TV4 foi dada durante o festival "Let's Make Love Great Again", centrado na prevenção deste fenómeno junto de crianças e adolescentes.