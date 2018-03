Blekinge, Adrienne ocupa o 10.º lugar na linha de sucessão ao trono da Suécia.



O casal, que está junto há quase 5 anos, j



O casal, que está junto há quase 5 anos, j á tem Leonore, de 4 anos, e Nicolas , de 2 anos e meio.

A princesa Madalena da Suécia encantou os súbditos nesta segunda-feira ao mostrar a forma como Leonore e Nicolas receberam a irmã recém-nascida em casa.A princesa de 35 anos de idade abriu uma conta de Instagram e estreou com uma imagem dos 3 filhos, os 2 mais velhos a beijar a bebé, Adrienne Josephine Alice.A filha mais nova da princesa e de Chris O'Neill n asceu na passada sexta-feira, 9 , no hospital Danderyd, em Estocolmo, com 3,565 kg e 50 cm.Já com o título de duquesa de