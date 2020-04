Covid-19: Princesa da Suécia vai ser voluntária em hospital

A princesa Sofia da Suécia vai trabalhar como voluntária num hospital de Estocolmo. A princesa, mulher do príncipe Carlos Filipe, tirou um curso online de três dias para poder apoiar os profissionais de saúde.No hospital Sophiahemmet - que ainda não recebeu pacientes infetados com o novo coronavírus - Sofia vai poder desinfetar equipamento, limpar e trabalhar na cozinha. Não vai ter contacto direto com pacientes que testem positivo para o novo coronavírus."Na crise em que nos vemos envolvidos, a princesa quer ajudar e contribuir como voluntária para aliviar a enorme carga de trabalho dos profissionais de saúde", indica um comunicado da família real sueca.Neste curso online, também participaram funcionários de uma companhia aérea sueca, de hotéis e restaurantes.