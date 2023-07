Há 48 minutos

Sinéad O'Connor

As famílias, tal como as várias igrejas, são muitas vezes - demasiadas vezes - a origem de perturbações mentais de seres humanos mais frágeis, ou se calhar tornados frágeis pelos abusos de que foram vítimas na sua mais tenra idade. E as consequências são, geralmente, trágicas.